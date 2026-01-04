D Mind of Booma San

D Mind of Booma San

Data, MAPs and bad stuff a'goin on - for awareness

Sabrina Wallace | Jan. 3rd, 2026
D Booma San's avatar
D Booma San
Jan 04, 2026

https://www.darpa.mil/research/programs/social-media-in-strategic-communication

https://information-professionals.org/the-darpa-social-media-in-strategic-communication-smisc-program/

https://www.theguardian.com/world/2014/jul/08/darpa-social-networks-research-twitter-influence-studies

smisc military
.
https://news.mit.edu/2025/circtrek-wearable-device-tracks-individual-cells-bloodstream-real-time-0423

molecular cybernetics
https://odysee.com/@Psinergy:a/trim.1B0040CE-16E5-463B-86D1-AC3CE69A034D:b

https://www.fcc.gov/general/ingestibles-wearables-and-embeddables

https://sci-net.xyz/10.1038/s44222-024-00262-6

https://www.nature.com/articles/s44222-024-00262-6

.
https://insidetelecom.com/worlds-smallest-robot-can-think-and-costs-a-penny/

.
electroporation
https://insidetelecom.com/cancer-drug-delivery-and-targeting/

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3243873/

.

